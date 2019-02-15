مسؤول يتفقد منفذ شحن البري الدولي بالمُهرة ويوجه بتسهيل إجراءات الشاحنات

قام الأخ محمد بن محمد زعبنوت مدير عام مديرية شحن الحدودية بالمهرة، صباح اليوم بجولة تفقدية لمنفذ شحن البري الدولي اطّلع خلالها على سير العمل في الإدارات والأقسام والبوابات الرسمية للمنفذ بشكل عام.
ووفق متابعة "الخليج 365"، ففي جولته التفقدية وجّه المدير العام بسرعة تسهيل إجراءات الشاحنات والناقلات الكبيرة الداخلة للمنفذ وذلك للحد من إزدحامها خلف البوابات الرئيسية وماتسببه من إختناق وعرقلة للسير في الطريق الدولي الرابط بين المنفذين اليمني والعماني.
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