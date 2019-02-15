قوات الجيش اليمني يحرر مواقع عسكرية جديدة في جبهة "عاكفة"

حررت قوات الجيش اليمني اليوم الخميس، مواقع عسكرية جديدة في جبهة (عاكفه) بمحافظة صعدة، بعد معارك شرسة مع مليشيا الحوثي.
وقال قائد لواء حرب العميد محمد الغنيمي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية، إن أبطال اللواء سيطروا على "مربع شاجع" وعلى ماتبقى من "وادي الأشر" والسيطرة الكاملة على "حصن الحماد" في منطقة الرزامي، ما أسفر عن مصرع القيادي في جبهة الرزامي وعدد من كانوا يتحصنون في "مربع شاجع".
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