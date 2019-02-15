شكرا لقرائتكم خبر عن اول رد مفاجئ للحوثي على جلوس وزير الخارجية اليمني مع نتنياهو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن المكتب السياسي للميليشيات الانقلابية الحوثية اليوم الخميس، هجوماً لاذعاً على وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، على خلفية مشاركته في مؤتمر وارسو في بولندا.

وبثت قناة “المسيرة” الناطقة باسم الجماعة ” بيان المكتب السياسي الذي اعتبر ان مشاركة الوزير خالد اليماني في مؤتمر وارسو جزء من المؤامرة الصهيونية الأمريكية ضد شعوب المنطقة”.

وأضاف أن “جلوس خالد اليماني بجوار رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني يعتبر قمة في الانحطاط والعمالة، ويظهر الإفلاس الأخلاقي والقيمي لدى حكومة المرتزقة ورعاتها”.بحسب البيان.

واوضح بيان الانقلابيين “مشاركة حكومة المرتزقة في وارسو لا تمثل الشعب اليمني بل تعتبر خروجاً عن قيمه ومبادئه”.

واستطرد “نرفض كل مساعي التطبيع الإجرامية مع كيان العدو الصهيوني التي تقوم بها بعض الأنظمة العميلة”.

وأكد المكتب السياسي ” أن “الشعب اليمني كان وسيظل متمسكا بقضية فلسطين ولن يتخلى عنها تحت أي ظرف من الظروف”.

وبحسب بيان المكتب السياسي رأى أن “العدوان المفروض منذ 4 أعوام بزعم إعادة الشرعية يظهر مجددًا على أنه عدوانٌ أمريكي إسرائيلي بهدف بسط السيطرة على اليمن والتحكم بموقعه الجغرافي وإخضاع شعبه”.

واعتبر البيان “اصطفاف تحالف العدوان في مؤتمر وارسو مع رئيس وزراء العدو يمثل فضيحة مدوية لتحالف العدوان”.

وبحسب البيان فقد اعتبر “تحالف العدوان الذي يرفع شعارات الدفاع عن عروبة اليمن يمثل في الواقع خطراً على الأمة كلها”.