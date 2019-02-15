شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الامريكية تنسحب من اليمن .. (تفاصيل هامة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لسحب الجنود الأمريكيين المشاركين في الحرب اليمنية. وحظي مشروع القانون بأصوات الأغلبية الساحقة من أعضاء مجلس النواب، حيث صوت بـ"نعم" 248 نائبا، وعارضه 177 وامتنع نائب واحد عن التصويت . وبعد إقرار المشروع، بات على مجلس الشيوخ حيث الأكثرية للجمهوريين، أن يقره بتصويت نهائي. وينص المشروع على أن تكون صلاحية "إعلان الحرب" منوطة بالكونغرس وليس بالرئيس كما في عهد القادة الأمريكيين السابقين. ووفق المشروع فإن "الكونغرس يطلب من رئيس الولايات المتحدة وفي غضون 30 يوما من بدء سريان القانون، سحب القوات المسلّحة من العمليات الحربية في اليمن، وإبقاء مشاركتها في العمليات العسكرية ضد تنظيم القاعدة الإرهابي". كما ينصّ المشروع على أنه بإمكان الرئيس أن يطلب من الكونغرس إرجاء تنفيذ هذا القرار.

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