شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : أول تدخل عسكري قوي وصارم للتحالف العربي دعماً لانتفاضة القبائل في عمران ..شاهد ماذا يحدث؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استهدفت مقاتلات التحالف العربي اليوم الخميس بعدة غارات إحدى المعسكرات التدريبية التابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية بمنطقة«قفلة عذر» شمال غرب محافظة عمران.



وذكرت مصادر قبلية بأن الغارات الجوية خلفت عشرات القتلى والجرحى من عناصر المليشيات الانقلابية التي كانت متواجدة بداخل المعسكر التدريبي.



واوضحت المصادر بأن مقاتلات التحالف العربي نفذت ايضاً عدة غارات جوية استهدفت تعزيزات حوثية كبيرة شمال غرب محافظة عمران مكونة من العديد من العربات والأطقم العسكرية والتي كانت في، طريقها إلى رفد مليشيات الحوثي الانقلابية وتعويض خسائرها نتيجة المعارك التي تخوضها مع ابناء قبائل «قفلة عذر» التابعة اداريا لمحافظة عمران.

يُشار الى ان قبائل قفلة عذر بمنطقة شمال غرب محافظة عمران والمجاورة لقبائل حجور كانت قد اعلنت منذ يومين مساندة قبائل «حجور» التي تواجه اشرس عدوان حوثي منذ اسابيع.