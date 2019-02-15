شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات أمريكية تفاجئ سكان محافظة مأرب وتلقي عليهم آلاف المنشورات المصورة.. شاهد مالذي تطلبه منهم؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال سكان محليون في محافظة مأرب شرق اليمن، إن طائرات مسيرة أمريكية ألقت منشورات تدعو المواطنين إلى الإبلاغ عن مكان تواجد زعيم القاعدة في اليمن.

وفي اتصالات منفصلة مع الأناضول، أضاف السكان أن الطائرات ألقت المنشورات في مديرية ”حريب“، بين محافظتي مأرب وشبوة.

وتضمنت المنشورات صورًا لـ ”قاسم الريمي“، زعيم القاعدة في اليمن منذ 2015، داعية إلى الإبلاغ عن مكان تواجده.

وجاء في أحد المنشورات باللغة العربية: ”هذا هو قاسم الريمي المكنى بأبوهريرة الصنعاني، بمنصبه كزعيم لتنظيم القاعدة في اليمن، أصبح ثريًا على حسابك وحساب عائلتك“.

وتم التساؤل في آخر: ”هل تعرف مكان تواجده (؟) اتخذ القرار الصحيح وستستلم حياة أفضل تستحقها عائلتك“.

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فيما أُبرز الرقم 11 مليون دولار، على أنه المكافأة مقابل الإبلاغ عن ”الريمي“.

وتضمنت المنشورات أرقامًا للاتصال وإرسال رسائل ”واتس آب“، للإبلاغ عن القيادي المذكور.

كما أن الكتابة تمت داخل ثلاثة ألوان، الأحمر والأبيض والأسود، وهي ألوان العلم اليمني.

وحتى الساعة 18.00 تغ، لم تصدر إفادة رسمية أمريكية بخصوص تلك المنشورات.

وأعلنت الخارجية الأمريكية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رفع قيمة المكافأة التي ستقدمها واشنطن، مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال زعيم تنظيم ”القاعدة في جزيرة العرب“، قاسم الريمي، إلى 10 ملايين دولار، وهي ضعف المبلغ المعلن سابقًا.

وأصبح ”الريمي“ قائدًا لتنظيم القاعدة في اليمن منذ منتصف 2015، خلفًا لناصر الوحيشي، الذي قتلته طائرة أمريكية العام نفسه.