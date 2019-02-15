شكرا لقرائتكم خبر عن ليس في حجور ولا عمران .. القبائل تعلن أقوى انتصار هو الأول من نوعه وتأسر السقاف والجيش يتدخل بشكل غير مسبوق .. (شاهد الصور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حرر أبناء القبائل بإسناد من قوات اللواء 83 مدفعية، اليوم الخميس 14 فبراير 2019، مواقع في الجبهة الشرقية لمديرية الحشا بمحافظة الضالع، في أعقاب معارك ضارية تكبدت المليشيات الحوثية خلالها خسائر فادحة بالعدد والعتاد.

وقال مصدر قبلي" إن أبناء القبائل بإسناد من قوات اللواء 83 تمكنوا من تحرير موقع "تبة الخزان" في منطقة الزقما، و"نقيل مشيع" بمنطقة البهيلي، و"تبة الخضراء" باتجاه منطقة السحبين، و"حبيل بجار" تجاه منطقة يراخ في بلاد الحيقي، بمديرية الحشا بتجاه مدينة الضالع.

وأشار المصدر إلى أن أبناء القبائل تمكنوا أيضاً من فتح الخط الواصل بين مديرية الحشا ومدينة الضالع.

وأكد المصدر أن رجال القبائل كبدوا المليشيات الحوثية عديد قتلى وجرحى، كما تم استعادة أنواع مختلفة من الأسلحة المتوسطة والثقيلة وكمية كبيرة من الذخائر، بعد أن فروا من مواقعهم تحت نيران أبناء الحشا.

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لافتاً إلى أنه تم أسر خبير حوثي في المتفجرات يدعى "السقاف" وبحوزته عبوات ناسفة.

وفي وقت سابق، من يوم أمس، استدرج رجال القبائل مجاميع حوثية إلى منطقة "نجد المكلة"، قبل أن تباغتها بهجوم مفاجئ، أسفر عن مصرع سبعة من مسلحي الحوثي، وأسر أربعة آخرين، بالإضافة إلى تدمير طقم تابع لهم.