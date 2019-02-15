شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك جديد وغير مسبوق للجيش والشرعية واستعدادات مكثفة لقبائل حاشد لإعلان ساعة الصفر في كل المديريات "تفاصيل مرعبة للمليشيات" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشاد المتحدث الرسمي باسم المنطقة العسكرية السادسة، العقيد عبدالله الأشرف، الخميس 14 فبراير/ شباط 2019، بقبائل حجور في محافظة حجة، وصمودهم وإقدامهم.

وقال الأشرف في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "إلى كل قيادات الحكومة مدنيين وعسكريين، وهج الجمهورية وبركانها ينفجر ضد الحوثي وميليشياته، فليهبّ الجميع إلى مساندتهم كل من موقعه وحسب قدرته".

وتابع "انصروا أسود اليمن المنتفضة، والله إن الحوثي أوهن من خيط العنكبوت أمام بطولاتهم".

وزاد: "كلنا حجور، لقد أثبت الصادقون من أبناء القبائل في حجور أن الحوثي ليس سوى شماعة وبالونة لا تستطيع أن تتقدم خطوة واحدة، بل أصبح الحوثيون في حالة من الارتباك والهزيمة أمام صمودهم وإقدامهم".

Advertisements

واختتم "عاشت حجور وعاش أبناؤها الشرفاء".

وتواردت الأنباء عن استعدادات مكثفة لقبائل حاشد للانتفاضة في باقي مديريات محافظة عمران شمال اليمن.

وفتحت قبائل مديرية "قارة" الملاصقة لمعقل مليشيا الحوثي في "صعدة"، جبهة جديدة وهي الجبهة الثالثة بعد انتفاضة قبائل "كشر" و"عذر".

وكانت رقعة القتال المحتدم بين مسلحي القبائل اليمنية ومليشيا الحوثي، توسعت خلال اليومين الماضين في عمران وحجة، وأسفرت عن مقتل أكثر من 15 حوثياً، فيما وقع 19 مسلحاً انقلابياً أسرى.