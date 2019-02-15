شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات وتحركات عسكرية مريبة للحوثي في الحديدة تنذر بانفجار الحرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر عسكرية رصد تحركات عسكرية مريبة لمليشيات الحوثي الإيرانية الإرهابية بمحافظة الحديدة غرب اليمن مساء اليوم الخميس. وقالت مصادر أنه تم رصد تعزيزات للمليشيات الحوثية على متن دراجات نارية إلى خطوط التماس وتمركز قناصين في فندق الإتحاد داخل مدينة الحديدة". Advertisements وأضافت المصادر العسكرية" تم رصد أيضا تحركات مسلحة لبقايا جيوب المليشيات الحوثية صوب الجاح، ورصد تحركات أخر للمليشيات في جولة يمن موبايل ومحيطها بمدينة الحديدة".

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