شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على يمنيين وفتاة سعودية في شقة عزاب وهذا مصيرهم .. ما فعلوه لا يخطر على بال.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وافدين يمنيين أدخلا فتاة سعودية شقة عمال "عزاب".

وتشير التفاصيل إلى أن بلاغات وردت لمركز الهيئة عن وجود عمال عزاب يقطنون بشقة ويحضرون نساء جنسيات مختلفة. Advertisements ووبحسب المصادر تمت مراقبة الموقع ثم مداهمته حيث وجد شابين من الجنسية اليمنية برفقة قتاة سعودية بوضع مخل وقد تم تحويل المتهمين لشرطة السلامة فيها أحيلت الفتاة إلى دار السجون . وقد ذكر الشابان في التحقيقات ان الفتاة السعودية هي من أغوت أحدهما وبقي على تواصل معها بالهاتف بعد أن تعرف عليها في محل عمله، ثم طلبت منه أن تلتقي به خارج إطار العمل، وتعرفت على صديقة الذي يسكن معه في نفس المنزل، هذا كلام الشابين اليمنيين لكن مصادر أخرى ذكرت ان الهيئة داهمت الشقة بعد تلقيها بلاغاً من القتاة بأن هناك شقة مشبوهة وطلبوا منها مساعدتها على عمل كمين لهم.u

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