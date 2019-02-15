شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جلوس وزير الخارجية جوار نتيناهو ... تعرف على اول رد قوي ومفاجئ من الرئاسة اليمنية ((صورة)) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - علق مستشار رئيس الجمهورية عبدالملك المخلافي على ظهور وزير الخارجية اليمني خالد اليماني إلى جانب رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في افتتاح مؤتمر وارسو. Advertisements وقال عبدالملك المخلافي مستشار الرئيس في تغريدة نشرها اليوم الخميس على موقع تويتر أن التطبيع أو شبهة التطبيع بأي صورة من الصور يخالف كل ثوابت الشعب اليمني وتاريخه ودستوره.



وأوضح أن القضية الفلسطينية هي قضية القضايا التي لا تلعوها أو تسبقها قضية، وأن المجاملة في مثل هذه المواقف لا يخدم إلا أعداء الأمة جميعاً بمن فيهم العدو الصهيوني، على حد تعبيره. ونشر نتنياهو، على حسابه في «تويتر»، خبراً يتضمن صورة له إلى جانب اليماني، وكتب فوقها بالعبرية: «نصنع التاريخ». وكان المؤتمر انطلق اليوم بمشاركة نتنياهو ووزراء خارجية عرب وغربيين، وتركّز على الموضوع الإيراني.

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