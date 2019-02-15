شكرا لقرائتكم خبر عن ..ابطال حجور يتلقون هدية لا تقدر بثمن من عائلة عفاش تساهم في دحر الحوثيين.. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق قائد المقاومة الوطنية طارق محمد عبدالله صالح على الجهد والبسالة التي تقدمها قبائل حجور بمديرية كشر حجة شمال غربي البلاد ، تعليق وصفه الشيخ القبلي البارز ابراهيم عبد الله الحجوري " انها اكبر هدية معنوية لدعم ابطال قبائل حجور خاصة وانها جاءت من شخصية عسكرية لها وزنها".

ونقل الصحفي كمال الخوداني على صفحتة في مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة على لسان طارق تقول "لكل الرجال المقاتلين في حجور والمدافعين عن الأرض والعرض والجمهورية والقيم والثوابت الوطنية، حجور منا ونحن من حجور".

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تتسع سيطرة رجال القبائل في حجور أمام ميلشيا الحوثي الانقلابية التي باتت في تقهقر كبير. الشيخ القبلي البارز ابراهيم عبد الله الحجوري علق على الرسالة قائلا " انها اكبر هدية معنوية لدعم ابطال قبائل حجور خاصة وانها جاءت من شخصية عسكرية لها وزنها ، مؤكدا ان مثل هذا الامر يسند ابطال حجور ويساهم بشكل فاعل في تحقيق المزيد من الانتصارات