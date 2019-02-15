شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني ينهار بشكل كبير امام الدولار والريال السعودي .. اخر تحديث لــ اسعار الصرف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في صنعاء مساء اليوم الدولار الامريكي شراء 597.5 Advertisements بيع602 الريال السعودي شراء 158 بيع 158.56

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