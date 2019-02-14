بجهود من الأهالي ..بدء تشييد فصول دراسية في "السياني" بإب (صور)

شرع أهالي قرية المقطح في عزلة صهبان،بمديرية السياني، جنوب إب، تشييد فصول دراسية في مدرسة قريتهم،على نفقتهم الخاصة.

وبحسب الأهالي، فإن مدرسة "صلاح الدين" تضم فصلين فقط، وأنه يجري بناء خمسة فصول دراسية إضافية من أجل استيعاب الطلاب وإعادة ترميم الفصول السابقة لتهالكها.

الأهالي، قالوا بأن مبادرتهم ـ التي سلط "يمن شباب نت" الضوء عليها ـ جاءت في ظل غياب الدولة واستمرار معاناة أبناءهم الطلاب الذين يتلقون التعليم تحت الأشجار .

ودعا الأهالي رجال الخير والتجار والمغتربين إلى دعمهم من أجل إستكمال مشروعهم الطموح في بناء مدرسة نموذجية تعكس تكافل الأهالي ورأس المال الوطني في التنمية.

وتميزت إب ومحافظات يمنية أخرى في زمن الحرب بعمل مشاريع تنموية شملت عدة مجالات في ظل استمرار انقلاب الحوثيين على الدولة.