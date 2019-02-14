شكرا لقرائتكم خبر عن حزب يمني يدعوا الحكومة لتحديد موقف واضح ويستنكر حضور وزير الخارجية مؤتمراً يشارك فيه الكيان الصهيوني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إستنكر مصدر مسئول بالأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري موقف وزير الخارجية اليمني خالد اليماني الغير مسؤول بالتطبيع مع الكيان الصهيوني خلال مشاركته بالمؤتمر الخاص بتعزيز مستقبل الأمن والسلام في الشرق الأوسط المنعقد بالعاصمة البولندية وارسو .

واعتبر المصدر ان هذا الموقف يتعارض مع ثوابت الجمهورية اليمنية وموقفها الرسمي والشعبي الثاتب تجاه القضية الفلسطينية الرافض للتطبيع مع العدو الصهيوني.

مشدداً على ان مثل هذه التصرفات اللامسؤولة تخدم اعداء الأمة وفي مقدمتهم الكيان الصهيوني .

وأكد المصدر ان القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للعرب جميعاً، وأن التطبيع مع العدو الصهيوني جريمة تستحق العقاب وفقاً للقوانين النافذة بالجمهورية اليمنية.

ودعا المصدر رئاسة الجمهورية والحكومة لتحديد موقف واضح من تلك التصرفات التي تسئ للشعب اليمني وتاريخه في مساندة قضايا الأمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وحذر المصدر من مغبة الانعكاسات السلبية لهذا التصرف اللامسؤول.