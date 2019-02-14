مسلحون حوثيون يعتدون على أرضية تابعة لمؤسسة المياة بإب (وثيقة)

تواصل عصابة مسلحة الاعتداء على أرضية تابعة للمؤسسة العامة للمياة بمحافظة إب، وسط اليمن، واستخدامها كموقع سياحي يدر عائد مالي من الزائرين.

وقدمت المؤسسة العامة للمياة شكوى إلى مدير أمن المحافظة، عبدالحافظ السقاف، تطالبه بإنفاذ أوامره السابقة بوقف الإستحداثات التي تقوم بها العصابة في الأرضية المملوكة للمؤسسة في جبل الشجاع شمال المدينة.

وقالت الوثيقة بأن المدعو "هاني عبدالله أمين الصوفي" وعدد من المسلحين قاموا بالسطو على الأرضية في وقت سابق وشرعوا بإستحداثات بناء إضافة على استخدام الأرضية السياحية كمتنزه يدر عليه أموال

وطالبت المؤسسة "السقاف" بوقف الإعتداءات المستمرة والحفاظ على أموال المؤسسة كونه مال عام.

وازدادت وتيرة الاعتداء على أراضي الأوقاف والأملاك العامة والخاصة في إب ،منذ الانقلاب وتمكن الحوثيون من السيطرة على المحافظة في منتصف أكتوبر من العام 2014م بسبب الارتفاع الكبير في أسعار أراضي إب التي تشهد تصاعداً كبيراً في قيمتها أوصلها إلى مصافي المدن في منطقة الشرق الأوسط من حيث غلاء الأراضي بحسب دخل الفرد.