شكرا لقرائتكم خبر عن أمير قطر يستفز خصومه بظهور مثير للغاية وينشر هذا (الفيديو) على حسابه الشخصي .. وما فعله لا يخطر على بال.. (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شارك أميرقطر الشيخ تميم بن حمد وشقيقه جاسم بن حمد مجموعة من الأطفال في ممارسة رياضة كرة القدم في اليوم الرياضي للدولة 2019.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كيف اندمج الأمير تميم وأخيه في اللعب إلى جانب الأطفال في جو من الحماس.

جابر الحرمي



✔@jaberalharmi





الشيخ #تميم_بن_حمد والشيخ #جاسم_بن_حمد يشاركان الأطفال ممارسة رياضة كرة القدم في#اليوم_الرياضي_للدولة_2019 ..#قطر_أبطال_آسيا







من جانبه نشر أمير قطر مقطعا مصورا له من هذه المباراة على صفحته بتويتر رصدته (وطن).



أمير دولة #قطر يشارك أبناء شعبه والمقيمين فعاليات اليوم الرياضي #اليوم_الرياضي_للدولة_٢٠١٩





وعلق عليه بالقول “مبهج هذا الانخراط الواسع أفرادا ومؤسسات في فعاليات اليوم الرياضي الذي يترافق هذا العام مع صعود مبهر للرياضة القطرية. فخورون بأسباير التي خرّجت جيلا جديدا من الرياضيين في شتى الألعاب وما زال لديها المزيد”





مبهج هذا الانخراط الواسع أفرادا ومؤسسات في فعاليات اليوم الرياضي الذي يترافق هذا العام مع صعود مبهر للرياضة القطرية. فخورون بأسباير التي خرّجت جيلا جديدا من الرياضيين في شتى الألعاب وما زال لديها المزيد#اليوم_الرياضي_للدولة_٢٠١٩

التغريدة التي قوبلت بهجوم عنيف من كتائب الذباب الإلكتروني، حيث قلب الأمير تميم المواجع على “عيال زايد” وذكرهم بخسارتهم المريرة أمام “العنابي” في كأس آسيا.

وانطلقت صباح يوم الثلاثاء فعاليات اليوم الرياضي للدولة في نسخته الثامنة، استجابة للقرار الأميري رقم 80 لسنة 2011، الذي نص على أن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوما رياضيا للدولة، في بادرة تهدف إلى التوعية بأهمية الرياضة ودورها في حياة المجتمعات.