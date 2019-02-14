شكرا لقرائتكم خبر عن قناة العربية تعلن قبل قليل خبر مفاجئ يثلج صدور كل اليمنيين "ماذا حدث؟".. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت قناة العربية في موقعها على الانترنت مساء اليوم عن قبائل حجور أنها أسرت 15 حوثيا بعد معارك شهدتها منطقة حجور، اليوم الأربعاء، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى من الميليشيات الحوثية.

إلى ذلك عاودت مليشيات الحوثي الإرهابية مساء اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019، هجوما واسعا على جبال الشاحي والحوج المطلين على منطقة العبيسة بعد يوم واحد من الهزائم القاسية التي تلقتها على أيدي أبناء حجور بمديرية كشر محافظة حجة. وقال مصدر قبلي لـ"يمن الغد": أن اشتباكات عنيفة اندلعت في أطراف العبيسة عقب هجوم الحوثيين الذين يتكبدون خسائر فادحة في الأرواح والآليات.

وأضاف مصدر "يمن الغد": أن مدفعية المليشيا الحوثية مهدت للهجوم بقصف مدفعي كما قصفت بقذائف الهاون منازل المواطنين بالمنطقة ذاتها.

ودفعت مليشيات الحوثي بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة، وأكد المصدر وصول مدرعتين و 5 أطقم إلى منطقة أبو دوار غرب مديرية كشر قادمة من مديرية عبس.