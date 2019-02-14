شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المدينة اليمنية التي ظهرت فيها طقوس “عيد الحب” برغم الحرب والفوضى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكتست العديد من محال بيع الورد، في مدينة تعز، وسط اليمن، اللون الأحمر، بالتزامن مع “عيد الحب” الذي يصادف الخميس الرابع عشر من فبراير، رغم أجواء الحرب، والوضع المعيشي الصعب للسكان.

ورغم الحرب والفوضى الأمنية التي تشهدها المدينة، ظهرت طقوس عيد الحب على واجهة محلات الورد والعطور والملابس، وعرضت محلات الزينة منتجات الدبية الحمراء والورود الحمراء والوردية على واجهات المعارض كنوع من الترويج والاحتفاء بهذه المناسبة.

وبحسب الباعة، تعد الدبية الحمراء والورود الأكثر طلباً خلال عيد الحب، ويتراوح سعره تبعاً للنوع وأعلاها يصل إلى خمسة آلاف ريال.

وقال أصحاب محال تجارية لـ”نيوزيمن”، إن مبيعات الدبية ارتفعت بشكل كبير عن العام الماضي، مشيرين أن الإقبال على شرائها في مثل هذه المناسبة.

ويكتظ محل بشارع التحرير وسط المدينة الزبائن بشكل كبير من النساء فقط.

لكن التعاطي مع المناسبة لا يقتصر على الجوانب العاطفية والمادية وحدها، وإنما يتصل بأبعاد دينية، بعدما دعا القيادي في حزب الإصلاح ورجل الدين المتشدد عبدالله العديني لـ”عدم التقليد الأعمى”، واعتبر ذلك منكراً.