شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــــــاجل: انشقاق مفاجيء ومخيف ورد قبل قليل لقيادات حوثية كبيرة من هذه الجبهة المشتعلة.. الاسماء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اشارت مصادر الى ان عدد من المشائخ القبليين الذين تروج المليشيا الحوثية انهم معها، اعلنو انشقاقهم عن المليشيا وانضمو الى الشيخ صالح بن سودة.

وأكد ان الشيخ الدوحمي ومشايخ سبتان والشيخ الفايزي والوروي انضموا الى صف الشيخ بن سودة.



ورجح المصدر انضمام بقية قبائل العصميات خلال الساعات القادمة الى اخوانهم قبائل عذر.