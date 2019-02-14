شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بـ "الصور" ...فضيحة تاريخية ..مالذي حدث بين وزير الخارجية اليمني ورئيس الوزراء الاسرائيلي نيتنياهو في العاصمة البولندية وارسو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول صحفيون وناشطون على مواقع التواصل صور لوزير الخارجية اليمني خالد اليماني وهو بالقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مؤتمر وارسو ببولندا

الصحفيون وجد وقفي وما جد عبدالهادي افادوا عن حدث في مؤتمر وارسوا ان وزير خارجية اليمن خالد اليماني يقدّم المايكروفون الخاص به لنتنياهو الذي تعطّل مايكروفونه في مؤتمر وارسو ببولندا.

وجد وقفي نشرت في صفحتها ان ‏جيسون غرينبلات المبعوث الامريكي الخاص لعملية السلام ينقل من راخل مؤتمر وارسوا بإن خالد اليماني وزير خارجية اليمني اعار مكرفونه لنتنياهو بعد نطل جهازه.

جيسون غرينبلات كتب عن هذا الحدث ووصفها "بلحظة تشرح القلب، لم يكن ميكروفون ⁧‫#نتنياهو‬⁩ يعمل فقام وزير الخارجية اليمني بإقراضه".

شمعون آران في صفحته وصفها بروح الرعابة سادت مؤتمر وارسوا تعاون إسرائيلي يمني نتنياهو ضحك مبتسما لمشاهدة هذا التعاون الجديد .

حيث علق نتنياهو مازحا هذا شكل من التعاون بين اسرائيل واليمن.

متابعون عرب عبروا عن إستيائهم الشديد تجاه ما قام به الوزير اليمني بهذا التصرف تجاه الكيان الصهيوني.

ناشطون يمنيون وصفوا جلوس الوزير اليماني الى جانب نتنياهو واهدائه مكرفونه لرئيس كيان الاحتلال مشاركة في قتل الفلسطينيين وتعتبر إهانة لكل يمني وطالبوا بسرعة إقالته.