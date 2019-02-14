شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور .. جنازة مهيبة لجثمان الفقيد عبدالملك سعيد ، يتقدمها وكيل أول محافظة تعز والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شيع ظهر اليوم الآلاف من ابناء مدينة تعز جثمان السفير عبدالملك سعيد إلى مثواه الأخير وكان في مقدمة المشيعين وكيل أول محافظة تعز ، الدكتور عبدالقوي المخلافي ، ومستشار وزير الدفاع اللواء الركن خالد فاضل ، وبمشاركة وكيل وزارة النفط المهندس شوقي المخلافي ، ووكيل وزارة الداخلية ، اللواء محمد المحمودي ، وأقارب الفقيد وعدد من المسؤولين وقيادات الجيش الوطني .
وأشاد وكيل أول المحافظة بمناقب الفقيد وجهوده الوطنية والدبلوماسية وخدماته الجليلة التي قدمها للوطن من خلال توليه عدد من المناصب الحكومية .
وعبر وكيل أول محافظة تعز عن أصدق التعازي والمواساة لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ، ولأقارب الفقيد وأسرته في هذا المصاب الجلل، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وانا اليه راجعون .
حضر مراسيم التشيع مدير عام مكتب الشباب برئاسة الوزراء نذير القدسي ووكيل المحافظة لشؤون الدفاع والامن اللواء الركن عبدالكريم الصبري ، ووكيلي المحافظة ، الشيخ عارف جامل ، والمهندس رشاد الأكحلي ، والوكيل المساعد ، المهندس مهيب الحكيمي ، وعدداً من مدراء المكاتب التنفيذية والسياسين ووجاهات المجتمع ، وجمع غفير من المواطنين واقارب الفقيد .
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