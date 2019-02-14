في ظهوره الرسمي الجديد .. نجل صالح يكشف عن قراره خلافة والده علي عبدالله صالح " رسالة "

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عدن - ياسمين التهامي - بعث سفير اليمن لدى دولة الإمارات، احمد علي عبدالله صالح، برقية عزاء ومواساة في وفاة نائب رئيس مجلس الشورى والامين العام المساعد السابق للمؤتمر الشعبي العام المناضل عبدالله صالح البار جاء فيها:



بِسْم الله الرحمن الرحيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )).



الأخ صالح عبدالله صالح البار، وإخوانه، وكافة آل البار، تلقيت بأسئ و حزن عميق نباء وفاة القامة الوطنية الفقيد عبدالله صالح البار نائب رئيس مجلس الشورى والامين العام المساعد السابق للمؤتمر الشعبي العام للقطاع التنظيمي. الذي انتقل الى جوار ربه في مدينة المكلا بعد صراع مرير مع المرض.انني وبهذا المصاب الجلل أعزيكم وأعزي نفسي وكافة الشعب اليمني بخسارة هامة وطنية وحدوية سخر جل حياتة في خدمة الوطن والمؤتمر الشعبي العام كأول أمين عام مساعد للقطاع التنظيمي في المؤتمر. وفى جميع المناصب التي تقلدها. ان رحيل المناضل الوحدوي عبدالله صالح البار وفِي هذه الظروف التي يعيشها اليمن يمثل خسارة وفاجعة لجميع أفراد الشعب اليمني عامة وجماهير المؤتمر الشعبي العام خاصة. وإذ اعبر عن خالص العزاء والمواساة، في هذا المصاب الجلل، سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويه واصدقائه الصبر والسلوان.." إنا لله وإنا إليه راجعون.



اخوكم احمد علي عبدالله صالح .



والرسالة تدل على ان صالح قرر خلافة والده في زعامة انصار عفاش.



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