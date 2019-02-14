شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل: الريال اليمني ينهار بشكل كبير امام الريال السعودي والدولار .. اسعار الصرف الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر مصرفي عن اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الخميس.. الدولار الأمريكي: شراء| 600 البيع | 605 الريال السعودي : شراء| 158.5 البيع | 159.5 أسعار الصرف في مصارف عدن الدولار الأمريكي : شراء| 605البيع | 610 الريال السعودي : شراء 159البيع | 160

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