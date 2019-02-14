عاجل : فتح خط الحشاء الضالع ...انتصارات مدوية للقبائل في الحشاء وهزيمة ساحقة للميليشيات

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عدن - ياسمين التهامي - تمكن ابناء مديرية الحشاء محافظة الضالع من تحرير العديد من المواقع التي احتلتها مليشيات الحوثي في الجبهة الشرقية للمديرية

وذكرت مصادر قبلية انه تم تحرير موقع تبة الخزان في منطقة الزقما وموقع نقيل مشيع في منطقة البهيلي

وموقع تبة الخضراء في اتجاة منطقة السحبين وحبيل بجار تجاة منطقة يراخ في بلاد الحيقي ..وتمكنت المقاومة المسنودة بقوات من اللواء 83 مدفعية

من اسر خبير متفجرات من بيت السقاف وكانت المتفجرات بحوزتة..

هذا وقد استولت القبائل على العديد من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر وتم فتح خط الحشاء الضالع

وكان في مقدمة من قادوا هذه الانتصارات على عصابة الحوثي مشائخ واعيان الحشاءوغي المقدمة العميد الركن/ فضل النميري اركان حرب اللواء 83 مدفعية

والعقيد عبدالحفيظ الحذيفي وغيرهم من الرجال الاحرار .



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