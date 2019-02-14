شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل : صدور قرار امريكي ينهي الحرب في اليمن ويضعف قوات التحالف (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على مشروع قرار يوقف دعم الولايات المتحدة للتحالف الذي تقوده السعودية في حرب الحوثي باليمن.

ويسعى الديمقراطيون الذين يمتلكون الأغلبية في المجلس إلى الضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانتهاج سياسة متشددة تجاه المملكة.

وأكدت مصادر بي بي سي أن المجلس صوت بأغلبية 248 صوتا مقابل 177 صوتا للموافقة على مشروع قانون يدعو الرئيس "لأنهى دعم التحالف العرب في الجمهورية اليمنية ، بما في ذلك تزويد الطائرات بالوقود في مهمات الحرب على الحوثي".

وانضم 18 من النواب الجمهوريين إلى نواب الحزب الديمقراطي في التصويت لصالح هذا القرار.