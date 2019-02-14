"أبو العباس" يعزي رئيس الوزراء بوفاة والده

بعث العقيد عادل عبده فارع ، قائد كتائب" أبو العباس" بمحافظة تعز ، اليوم الخميس، برقية عزاء إلى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد، وذلك في وفاة والده. وفيما يلي ينشر "الخليج 365" نص التعزية : الأخ الدكتور معين عبدالملك سعيد رئيس مجلس الوزراء الأكرم تحية طيبة وبعد أتقدم إليكم باسمي ونيابة عن قيادات وأفراد كتائب العقيد أبي العباس التابعة للواء 35 مدرع بأسمى وأصدق التعازي القلبية. ونشاطركم وجميع أفراد أسرتكم الكريمة مصابكم وأحزانكم في وفاة المغفور له بإذن الله سعادة السفير ”عبدالملك سعيد الوحش” الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء، ومتوجة بالمواقف النضالية على الساحة الوطنية والعربية. نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون الأسيف : العقيد عادل عبده فارع ”أبوالعباس” 14 فبراير 2019

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