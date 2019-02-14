شكرا لقرائتكم خبر عن "نتنياهو" يمازح خالد اليماني في مؤتمر "وارسو" بعد قيام وزير الخارجية بتقديم مكبر صوته لـ«نتنياهو» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بادر وزير الخارجية اليمني خالد اليماني بإعارة مكبر الصوت الخاص به خلال مؤتمر وارسو الدولي، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد عدم عمل المكبر المتواجد أمامه.

تفاصيل واقعة مكبر الصوت كشف عنها مساعد الرئيس الأمريكي والمبعوث للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات في تغريدة من داخل غرفة الاجتماع.

وكتب غرينبلات «لحظة تشرح القلب، لم يكن ميكروفون نتنياهو يعمل فقام وزير الخارجية اليمني بإقراضه».

وأضاف أن «نتنياهو رد مازحًا بشأن التعاون الجديد بين إسرائيل واليمن.. خطوة بخطوة».

نتنياهو مازح اليماني قائلا «إنها بداية التعاون بين اسرائيل واليمن».

وتابع غرينبلات «من المذهل أن تكون جالسًا على بعد مسافة صغيرة من وزراء خارجية اليمن، وقطر، وعمان، والإمارات، والبحرين ونتنياهو (آخرون في المنطقة هنا أيضًا)، أجروا حديثا صريحا حول التحديات الإقليمية العديدة».

وأردف «بقيادة الرئيس دونالد ترامب نمتلك الفرصة لحل هذه القضايا.. يجب علينا العمل على هذه التحديات المختلفة».

ولا ترتبط اليمن بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل ولم يسبق الحديث عن لقاءات إسرائيلية-يمنية أو حتى سرية.

ونشر مكتب نتنياهو صورة لانطلاق مؤتمر «السلام والأمن في الشرق الأوسط»، الأربعاء، في العاصمة البولندية، وارسو، ظهر فيها نتنياهو على طاولة تواجد عليها أيضا وزراء خارجية عرب.

على رأس الطاولة برز نتنياهو وإلى جانبه وزير الخارجية اليمني خالد اليماني ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وتستضيف العاصمة البولندية وارسو، لليوم الثاني على التوالي، أعمال مؤتمر حول الشرق الوسط، بمشاركة دول عربية وغربية، وتأتي «مواجهة«» إيران على رأس أجندته.

ونظم مساء أمس حفل عشاء للوفود المشاركة.

واختتم غرينبلات قوله بـ «وكدليل على جدية هدفنا، أود أن أشير الى العشاء التاريخي الذي حدث الليلة الماضية. كان القادة العرب والإسرائيليين في نفس الغرفة، يتشاركون وجبة، ويتبادلون وجهات النظر».