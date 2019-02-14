شاهد.. قيادي حوثي يظهر في "طيرمانة" علي عبدالله صالح وهو في هذه الوضعية... (صورة + تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - ظهر القيادي الحوثي حسين الأملحي، يوم أمس ، وهو يمضغ القات في "طيرمانة" أحدى منازل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في العاصمة صنعاء.

ورصد "المنارة نت " صورة "الأملحي" على صفحته بموقع تويتر، أمس، وهو يمضغ شجرة القات وباسط رجليه على طاولة داخل احدى "طيرمانات" الرئيس السابق، التي تم تجهيزها بما يقارب من 350 مليون ريال وفقاً لتعليق أحد المتحوثين الذي كان من ابرز المقربين من "صالح"، على الصورة.

نشطاء آخرون بموقع فيسبوك ، تباينت منشوراتهم وتعليقاتهم على صورة القيادي الحوثي "الأملحي" ، حيث قال البعض منهم أن تلك الصورة في ناطحة سحاب تعود للرئيس السابق علي عبدالله صالح، بينما قال البعض الآخر إنها ناطحة سحاب لتاجر تم البسط عليها من قبل مليشيا الحوثي، وتقع في جبل ربي بمحافظة إب .



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