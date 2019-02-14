البحسني يكرّم الفائزين والمشاركين في مسرحية "إغراء السنابل"

كرّم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم الفائزين والمشاركين في مسرحية "إغراء السنابل" التي عرضتها فرقة حضرموت للمسرح التابعة لمكتب الثقافة بساحل حضرموت ضمن مهرجان المسرح الوطني في عدن .

واشاد محافظ حضرموت خلال التكريم بالممثلين والكوادر المسرحية بالمحافظة، مثنياً على إبداعهم وتشريفهم المحافظة في عدن ، داعياً إياهم إلى زيادة الاهتمام بالأعمال المسرحية واستقطاب مواهب شابة جديدة لتكون امتداداً للحركة المسرحية في حضرموت والاهتمام بالمسرح المدرسي، والاستعداد المميز لإستضافة فعاليات مهرجان المسرح الوطني في عاصمة حضرموت مدينة المكلا .

وأكد المحافظ البحسني بأن المسرح وكادره ستوليهم السلطة المحلية بالمحافظة اهتماماً يليق بمقامهم والرسالة التي يؤدونها انطلاقاً من أهمية المسرح ودوره الفاعل في توعية المجتمع وايصال الرسائل الهادفة وتمثيل المحافظة في المهرجانات المحلية والعربية والدولية، لافتاً إلى أن مسرحية "إغراء السنابل" تمثل انموذجا للأعمال المسرحية التي استطاعت لفت الأنظار وتحقيق مراتب متقدمة في المشاركات الفنية المختلفة .

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من جانبه أكد مدير عام مكتب الثقافة بساحل حضرموت خالد أحمد القحوم أن المكتب سيواصل نشاطاته الثقافية المتنوعة في كافة المجالات، مشيراً إلى أن فوز حضرموت بجائزة أفضل نص وأفضل ممثل في مهرجان المسرح الوطني بعدن يمثل إنطلاقة جديدة نحو حصد جوائز أخرى في المهرجان التي تقام داخل الوطن وخارجه .

وجرى في ختام اللقاء تكريم المحافظ البحسني لاهتمامه بالمسرح والقطاع الثقافي بشكل عام ، وكرم المحافظ المشاركين في المسرحية وهم خالد القحوم الفائز بجائزة أفضل نص في المهرجان الوطني للمسرح بعدن ، وأفراح محمد جمعة الفائزة بجائزة أفضل ممثلة في المهرجان ، وتكريم طاقم فريق وممثلي مسرحية "إغراء السنابل" بدروع تذكارية وحوافز مالية .

حضر التكريم مدير عام مكتب المحافظ المهندس صالح العوبثاني ومديرا دائرتي المسرح والعلاقات العامة والإعلام بمكتب الثقافة يحي القطوي وعبدالله باحارثة .