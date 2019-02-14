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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم الخميس، الموافق 14 فبراير 2019م، وهي كالتالي: 

ما لاتعرفه عن ثورة 11 فبراير
https://www.alyamanalaraby. com/363732

تنظيم الحمدين يواصل مخططاته الخبيثة في اليمن
https://www.alyamanalaraby. com/363736

وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يتحدث عن ثورة 11 فبراير
https://www.alyamanalaraby. com/363742

وصول أول وفد أجنبي لزيارة القرية التراثية النموذجية في ساه بحضرموت
https://www.alyamanalaraby. com/363743

مدير شبام بحضرموت يناقش آلية تنفيذ مشروع الأمن الغذائي بالمديرية
https://www.alyamanalaraby. com/363744

مدير عام تريم يستعرض جهود السلطة المحلية في الملف الأمني
https://www.alyamanalaraby. com/363745

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في صنعاء اليوم الخميس
https://www.alyamanalaraby. com/363748

أسعار ثابته في الأسماك بالمكلا اليوم الخميس
https://www.alyamanalaraby. com/363749

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أسعار اللحوم والخضروات والفواكه في مأرب
https://www.alyamanalaraby. com/363750

أسعار أهم أنواع الأسماك والخضروات اليوم في عدن
https://www.alyamanalaraby. com/363752

اعطاب 868 لغاما بمحافظة الجوف زرعتها مليشيا الحوثي قبل فرارها
https://www.alyamanalaraby. com/363758

صحيفة سعودي تطلق مصطلح صادم لتوكل كرمان في أقوى هجوم
https://www.alyamanalaraby. com/363760

في الذكرى الثامنة لثورة 11 فبراير.. ماذا حدث؟
https://www.alyamanalaraby. com/363764

صحيفة: الحوثيون يجددون قصف القمح التابعة للأمم المتحدة
https://www.alyamanalaraby. com/363768

"الغد المشرق" تناقش قضيتين حول الوضع الإغاثي باليمن وتبادل الأسرى
https://www.alyamanalaraby. com/363771

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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