جلسة وشيكة لمجلس الأمن بشأن اليمن

قال قائد فريق المراقبين الدوليين في مدينة الحديدة،الجنرال مايكل لوليسغارد، إن هناك جلسة مرتقبة لمجلس الأمن بشان اليمن.

وذكر بإن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا، الاثنين القادم، حول اليمن، و«سيكون هناك ضغط سياسي كبير لتنفيذ اتفاق السويد».

وأوضح أن «أنظار المجتمع الدولي تتجه نحو الحديدة، إلى أن يتم تنفيذ اتفاق السويد بمختلف مراحله، ووفقا للجداول والفترة الزمنية المحددة».

وتابع «أنا وسيط سأعمل على إنجاح الاتفاق، من خلال الحصول على ثقة الطرفين دون تفضيل»، وفق وكالة سبأ الخاضعة لسلطات الحوثيين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الجنرال الدنماركي لوليسغارد، بقيادة السلطة المحلية في مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين ، أمس الأربعاء.