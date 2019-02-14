كشف الإعلامي بفضائية أبو ظبي، عادل اليافعي، اليوم، عن دور قطر الكبير في ثورة 11 فبراير.
وكتب اليافعي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رصدها "الخليج 365": "ثورة 11 فبراير كانت حلم الفقراء بالتغيير ولكنهم عاقبوهم بتسليم البلاد لعصابة إيرانية همجية قضت على أحلام الجميع سبب ثورة فبراير".
وأضاف اليافعي: "لعبت قطر دورًا عظيمًا بتأهيلها الحوثة بعد اتفاق السلام مع الحكومة 2009 ودفعت أموال مهولة لقيادة ومشايخ صنعاء والإصلاح ونجحوا بخلخلة الجيش وإقناع هادي بالهيكلة من رجال عفاش فقط فبادر هو لتسليم كل معسكراته للحوثة ولسانه يقول: علي وعلى اعدائي!".
كانت هذه تفاصيل خبر اليافعي: دور كبير لقطر في سيطرة المليشيا على الدولة بعد ثورة 11 فبراير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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