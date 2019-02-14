قوات الشرعية تقترب من تحرير كامل مديرية الحُشا في الضالع

حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الخميس، 14 شباط، 2019، تقدما كبيرا في محافظة الضالع جنوبي اليمن.
وقالت مصادر ميدانية إن قوات الشرعية تمكنت من استعادة السيطرة على عدد من المواقع والمناطق في مديرية الحشا بالمحافظة.
وأضافت أن المناطق التي تم استعادتها هي يراخ والزقماء وحبيل يحيى والخضراء وحبيل أروع والممطار وسط فرار للحوثين إلى منطقة السحبين.
وأكدت المصادر أن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي مليشيا الحوثي.
ولفتت إلى أن جثث قتلى المليشيا مازالت مرمية في مناطق المواجهات حتى لحظة كتابة الخبر.
وتابعت أن ساعات قليلة تفصل قوات الشرعية عن التحرير الكامل للمدرية الخاضعة لسيطرة المليشسيا منذ أكثر من عامين.
وتشهد جبهات شمال الضالع، منذ أشهر، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين.
وتتقاسم الشرعية السيطرة على المحافظة مع المليشيا منذ مطلع العام 2016.
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