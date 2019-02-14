شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بريطانية فوائد خيالية لممارسة الجنس لدى كبار السن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت دراسة بريطانية صدرت حديثاً عن فوائد خيالية لممارسة الجنس لدى كبار السن.

وبحسب الدرسة التي نشرتها رويترز وتابعتها الحياة اليمنية فأن الفوائد الصحية لممارسة الجنس والعلاقات الحميمة لا تقتصر على الشباب فقط، وإنما على كبار السن أيضا.

ووجد معدو الدراسة، التي أجريت على ما يقرب من 7000 رجل وامرأة، تتراوح أعمارهم بين 50 و89 عاما، أن نوعية الحياة لديهم تحسنت، بعدما مارسوا أي نوع من أواع النشاط الجنسي في العام الماضي، مثلا التقبيل، وفقا لرويترز.

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