تحذير لليمنيين مما سيحدث في هذه المحافظات..! – (تفاصيل )

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عدن - ياسمين التهامي - المركز الوطني للارصاد الجوية ان كتلة من الغبار تتوسع رقعة انتشارها حاليا جنوب صحراء الربع الخالي. وقال المركز انه بدأ تأثير رقعة الغبار على شمال محافظة حضرموت، عند الساعة الخامسة صباحا. كما توقع المركز ان تتأثر بموجة الغبار عموم محافظة حضرموت و محافظات (مأرب، المهرة، شبوة) وأضاف المركز ان الرياح المثيرة للغبار ستكون شمالية الاتجاه، تصل سرعتها إلى 25 عقدة “45 كم/ساعة. مؤكدا أنه سوف تنخفض الرؤية الأفقية في تلك المناطق إلى كيلو متر واحد. و نبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المناطق الصحراوية، خصوصا محافظات (حضرموت، مأرب، المهرة، شبوة)، بأخذ الاحتياطات اللازمة من موجة الغبار واسع الانتشار. كما نبه المركز سائقي المركبات في الخطوط الطويلة و الطرقات الصحراوية من الانخفاض الحاد في مدى الرؤية الأفقية



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