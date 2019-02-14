شاهد .. ما الذي فعلته السعودية قبل 37 سنه في محافظة صعدة .. وما زال موجود حتى اليوم !

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عدن - ياسمين التهامي - نشر البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن على منصته في تويتر انفوجرافيك لأهم المشاريع التي نفذتها السعودية في محافظة صعدة قبل اكثر من 35 عام ومازالت تمولها حتى اليوم وفي تغريدة رصدها موقع (صوت المغتربين) - تضمنت لمحة تعريفية سريعة عن مستشفى السلام السعودي الذي انشأته السعودية عام 1982م في محافظة صعدة ومازالت تقوم حتى اليوم بتحمل كافة تكاليفه التشغيلية لمساعدة ابناء صعدة . ويحتوى المستشفى على 12 عيادة رئيسية يستفيد منها 607068 مواطن من ابناء صعدة . وقد اجراء المستشفى بمختلف اقسامة 8437 عملية جراحية مختلفة و6361 حالة ولادة واستفاد من قسم الطوارئ 291675 مواطن .

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