شكرا لقرائتكم خبر عن لقب جديد لتوكل كرمان بعد تغريدتها التي اثارت الغضب في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صحيفة سبق الالكترونية السعودية هجوما لاذعا على الناشطة اليمنية والحائزة على جائزة نوبل " توكل كرمان" ووصفتها بالحية الرقطاء ، واعتبرت الصحيفة ان التغريدة التي نشرتها كرمان في صفحتها على تويتر تكشف الحقد الكبير الذي تكنه للسعودية وتتمنى لهم الخراب والدمار. وبحسب الصحيفة فإن التغييرات التي يقوم بها ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان لتحقيق قفزة اقتصادية هي التي زادت من حقد كرمان. ولفتت الصحيفة الى ان كرمان تسعى بكل ما اوتيت من قوة لاستغلال مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي لتشويه صورة القيادات السعودية وهو ما يفعله اعداء السعودية في كل من قطر وتركيا. وكانت "كرمان" قد دوّنت في حسابها بـ"تويتر" تغريدة" قالت فيها : "‏يوماً ما سنحتفي بربيع السعودية والإمارات في قلب عاصمتي الدولتين، ترونه بعيداً ونراه قريباً".



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