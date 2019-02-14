شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة زفاف لقيادي حوثي تثير ردود فعل الكثير لما ورد فيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشرت في شوارع العاصمة صنعاء، دعوات زفاف لقيادي حوثي من الأسر الهاشمية،وقد أثارت هذه الدعوة ردود فعل كثيرة.

ويدعي القيادي الحوثي، بان حفل زفافه بأمر من الله ورسوله والإمام علي رضي الله عنه.



وفي الدعوة يقول القيادي الحوثي "يحيى بن الحسين" الذي يبدوا أنه من الأسر الهاشمية الكبيرة حيث أضاف لإسمه"عليه السلام" وهذه الصفة عادة مايطلقها الإعلام الحوثي على زعيم الحوثيين وشقيقه الصريع حسين الحوثي.

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وأشار القيادي الحوثي إلى أن الفرح من أجل الشهداء والجرحى والمرابطين في الجبهات.

ويرى مراقبون بأن هذه الدعوات صورة حقيقة للواقع، حيث يتنعم القيادات الحوثية بمتاع الدنيا، في الوقت الذي يدعون فيه أبناء القبائل بالقتال في الجبهات، مذكرين بحوادث مشابهة كثيرة.