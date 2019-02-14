شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مطاردة تخطت ال 100 عام إلتقاط صورة النمر الأسود في افريقيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد مطاردة تخطت ال 100 عام إلتقاط صورة النمر الأسود في افريقيا الميثاق نيوز – متابعات - تمكن مصور بريطاني، مؤخرا، من التقاط صور مبهرة لنمر إفريقي نادر يمتاز بلونه الأسود ولم يجر رصده عبر الكاميرا منذ مدة تزيد عن القرن.

وبحسب صحيفة "غارديان"، فإن الصور التي التقطها المصور بورارد لوكاس للنمر الأسود، جرى عرضها، يوم الاثنين، في منتزه "لايكيبي" للحياة البرية بكينيا.

وكان المصور قد التقى عددا من السكان المحليين الذين تحدثوا عن وجودالحيوان في المنطقة وأشاروا إلى آثاره، وفي مرحلة لاحقة، قام بتركيب كاميرا ذكية تعمل عن طريق استشعار الحركة ويمكن الاتصال بها بشكل لاسلكي.

وبعدما انتظر بدون جدوى خلال الأيام الأولى، فوجئ المصور بصيد العدسة، بعد فترة قصيرة، وقال في تصريح صحفي، إنه كاد لا يصدق الأمر في بداية الأمر.

وأضاف أنه استغرق في التفكير لعدة أيام قبل أن يتأكد بأنه استطاع فعلا أن يحقق حلمه الطويل عبر رصد الحيوان الذي اختفى عن العدسات لعقود طويلة.

ويقول خبراء في شؤون الحياة البرية إن عدة نمور سوداء تعيش في غابات إفريقيا، لكن آخر صورة التقطت لنمر أسود كانت فيالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا سنة 1909.

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