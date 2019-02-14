صحيفة سعودي تطلق مصطلح صادم لتوكل كرمان في أقوى هجوم

هاجمت صحيفة سعودية اليوم الناشطة وذراع قطر في اليمن توكل كرمان في سابقة من نوعها.

ووصفت صحيفة سبق الالكترونية السعودية كرمان بالحية الرقطاء واعتبرت الصحيفة ان التغريدة التي نشرتها في صفحتها تكشف عن الحقد الكبير الذي تكنه للسعودي وتتمنى لهم الخراب والدمار.

وبحسب الصحيفة فإن التغييرات التي يقوم بها ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان لتحقيق قفزة اقتصادية هي التي زادت من حقد كرمان.

ولفتت الصحيفة الى ان كرمان تسعى بكل ما اوتيت من قوة لاستغلال مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي لتشويه صورة القيادات السعودية وهو ما يفعله اعداء السعودية في كل من قطر وتركيا.

وكانت كرمان قد كتبت عن تمنيها بربيع في السعودية مثل الربيع العربي مما ادى الى سخط وهجوم حتى من الناشطين اليمنيين نتيجة لأن ما آلت إليه الاحداث في الي منذ 2011م مجرد دمار وخراب.