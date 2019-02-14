الهلال الإماراتي يوزع مساعدات غذائية بالساحل الغربي

بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الأربعاء، توزيع 4 آلاف سلة غذائية متكاملة على أهالي قرى بمحافظة الحديدة اليمنية للتخفيف من معاناتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، وذلك في إطار التوزيعات المستمرة للمساعدات الإنسانية على أهالي الحديدة وعموم أهالي الساحل الغربي لليمن من قِبل الذراع الإنسانية للإمارات.

وأوضح ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي أن تلك المساعدات جاءت تلبية للاحتياجات والمتطلبات الأساسية للمواطنين اليمنيين الأكثر احتياجا والأشد معاناة والذين يقطنون قرى ومناطق الساحل الغربي، وتقديرا للأوضاع الصعبة التي يعيشونها ضمن سلسلة الأعمال الإنسانية التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال 2019 "عام التسامح" على امتداد مدن وقرى ومناطق الساحل الغربي وبمختلف المديريات والمحافظات اليمنية المحررة.

وثمّن مسؤولون جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للتخفيف من المعاناة التي أرهقت أهالي الساحل خاصة أولئك الذين يعيشون في مناطق التماس جراء الأحداث التي تشهدها مناطقهم وبقية مناطق محافظة الحديدة، مؤكدين أن الدعم الذي تقدمه الهيئة لأبناء الساحل الغربي خاصة وللشعب اليمني عامة سيحفظ في ذاكرة اليمنيين جيلا بعد جيل.

وعبّر عدد من المستفيدين عن شكرهم للهيئة لاستمرار تسيير قوافل المساعدات الغذائية، مؤكدين أن تلك المساعدات خففت كثيرا من معاناتهم خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.