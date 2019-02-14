ترامب يهدد بـ"فيتو" ضد قرار الكونجرس وقف دعم عمليات التحالف في اليمن

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب انه سيستخدم الفيتو الرئاسي لتعطيل قرار مجلس النواب الأميركي أمس، بشأن وقف دعم عمليات التحالف في اليمن.

وكان مجلس النواب صوت مساء أمس، على مشروع القرار بموافقة 248 عضواً واعتراض 177 آخرين.

وفي تحدٍّ جديد، وجّهت الميليشيات الحوثية ضربةً لجهود السلام في اليمن، باستهدافها مجدداً، مخازن القمح في صوامع مطاحن البحر الأحمر، أثناء وجود كبير المراقبين الأمميين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد بصنعاء، حيث يفاوض من أجل تنفيذ «اتفاقات استوكهولم».

ولم تجدِ نفعاً التحذيرات الأممية للحوثيين، عن إمكانية تلف الكميات الموجودة في تلك المخازن، التي تكفي لنحو 3.7 مليون نسمة. وعمدت ميليشيات الحوثي، أمس، إلى توجيه قذيفة هاون سقطت قرب إحدى صوامع القمح، ما يشير إلى عدم مبالاة الجماعة بالتحذيرات الأممية. وعجزت فرق الإنقاذ عن الوصول إلى الصوامع منذ خمسة أشهر بسبب إغلاق الجماعة لطرق الإمداد.

وأكدت المصادر أن القصف الحوثي الجديد تزامن مع استمرار التحركات الميدانية للجماعة على امتداد الساحل الغربي في الحديدة، ومحاولات التقدم نحو مناطق سيطرة القوات الحكومية الملتزمة وقف إطلاق النار. وكان المبعوث الأممي مارتن غريفيث وصل، الاثنين، إلى صنعاء، لزحزحة العراقيل الحوثية أمام الخطة المقترحة من الجنرال لوليسغارد لإعادة الانتشار في الحديدة وتطبيق اتفاق السويد.