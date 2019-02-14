مجلس الأمن يواصل ضغوطاته لتنفيذ اتفاق السويد

قال قائد فريق المراقبين الدوليين في مدينة الحديدة باليمن، مايكل لوليسغارد، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا، الاثنين المقبل، حول اليمن، وسيكون هناك ضغط سياسي كبير لتنفيذ اتفاق السويد.

وأضاف الجنرال الدنماركي خلال اجتماعه مع الحوثيين، أن أنظار المجتمع الدولي تتجه نحو الحديدة، إلى أن يتم تنفيذ اتفاق السويد بمختلف مراحله، ووفقا للجداول والفترة الزمنية المحددة.

وأوضح أنه وسيط سيعمل على إنجاح الاتفاق، من خلال الحصول على ثقة الطرفين دون تفضيل، حسب وكالة سبأ للأنباء بنسختها الحوثية.