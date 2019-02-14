بالفيديو.. مأساة التعليم في اليمن بسبب الحرب "مدارس تحت شجرة وأخرى في حظائر أغنام"

نشرت "عربي +AJ" تقريراً عن تدهور حالة التعليم في اليمن، بسبب الحرب، فأصبحت المدارس تحت شجرة وأخرى في حظائر أغنام. وتضمن الفيديو مأساة أطفال اليمن في التعليم بسبب سوء الأحوال داخل البلاد، وذكر الفيديو أن التلاميذ لا يملكون كتباً للمذاكرة، وكل ما يمتكلوه هي البراءة التى اختفت بسبب الحرب.

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