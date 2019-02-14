مصرع 7 من ميليشيات الحوثي في كمين بالحشاء في الضالع

لقي سبعة من ميليشيات الحوثي مصرعهم، اليوم الأربعاء، في كمين محكم نفذه الجيش اليمني، في مديرية الحشاء غربي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، استدرجت مجموعة من الميليشيات إلى منطقة "نجد المكلة"، قبل أن تباغتها بهجوم مفاجئ.

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وأسفرت المواجهات عن مصرع سبعة من عناصر الميليشيا، وأسر أربعة آخرين، بالإضافة إلى تدمير طقم تابع لها.

في السياق ذاته، تمكنت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، من السيطرة على التباب المطلة على خط "الزقماء" الرابط بين مديرية الحشاء منطقة "سناح"، والمناطق المجاورة لمديرية قعطبة، عقب معارك تكبدت خلالها المليشيا قتلى وجرحى في صفوفها.