العلامة الحجوري يصدر أول دعوة حول عدوان الحوثي في حجور

في أول دعوة يصدرها، بعد العدوان الحوثي الأخير، دعا الشيخ العلامة يحيى الحجوري إلى نصرة أبناء منطقة قبائل حجور في محافظة حجة ضد اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية.

وحسب تقارير صحفية قال الشيخ الحجوري في محاضرة إن نصرة قبائل حجور فيها نصرٌ للأبرياء وكسرٌ للعدو الحوثي الذي بغى وتجبر وعاث في الأرض الفساد.

وأكد أن الحوثيين حاصروا أكثر القبائل من قبل ولا زالوا كما أنهم هجروا الناس الأبرياء من ديارهم خلال مسيرتهم التي وصفها بـ"الشيطانية".

ولفت إلى أن النصر حليفٌ المتقين الذين يدافعون عن أنفسهم ضد آلة الحرب الحوثية .

وحذر الحجوري من فتنة كبيرة تصيب الناس إن لم يبادروا لنصرة إخوانهم وصد تمرد الحوثي وتمدده مؤكداً وجوب التناصر والتعاون والتكاتف ضد المليشيا الحوثية.

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يذكر أن الشيخ الحجوري هو مدير دار الحديث بدماج في محافظة صعدة وقد أخرجته مليشيا الحوثي مع المئات من طلابه ومن المواطنين في بداية 2014م بعد حصار دام اكثر من مائة يوم صاحبه قصف شنته المليشيا راح ضحيته اكثر من 200 قتيل من المدنيين وطلاب العلم وجرح المئات.

ويقود الحوثي عداوانا على ابناء حجور يحاول من خلاله تركيع المواطنين والسيطرة على اراضيهم وسط صمت مريب من قوات الشرعية المتواجدة على بعد 20 كيلومترا من المنطقة .

في السياق كثف الحوثي من عدوانه وعقد اجتماعا يوم الاربعاء بقيادة المحافظ التابع له وأعلن الحرب ضد المواطنين بالمحافظة بدعوى الحفاظ على الامن .

ويحذر مراقبون من خطورة صمت الشرعية عن عدوان الحوثي ضد المواطنين ويثيرون علامات الاستفاهم بشأن السكوت المريب.