أحمد الميسري يؤكد حرص الحكومة علي تطبيع مختلف الأوضاع الخدماتية بمحافظة تعز

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري اهتمام وحرص الحكومة على تطبيع مختلف الأوضاع الخدماتية والأمنية بمحافظة تعز، واستكمال تحرير ما تبقى منها لتخليص أبنائها من شر مليشيا الحوثي.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم محافظ محافظة تعز نبيل شمسان بالعاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة عدد من القضايا والمواضيع المتصلة بمختلف الأوضاع بالمحافظة.

واستمع الوزير الميسري من محافظ تعز نبيل شمسان إلى شرح مفصل عن خطط وبرامج قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والتي تعزم على تنفيذها خلال الأيام القادمة، مؤكدًا أن السلطة المحلية بمحافظة تعز ستتعاون مع مختلف الجهات الأمنية والعسكرية لتطبيع الأوضاع بالمحافظة وضمان استقرارها.