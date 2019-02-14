شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلن موقفًا جديداً ومفاجئاً حول التطورات الأخيرة وتتحدث عن الحسم العسكري في اليمن..! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت الحكومة البريطانية على استراتيجيها للحل في اليمن المبني على الحل السلمي ومنع أي حل عسكري.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أليسون كنج، في تغريدة لها على تويتر، “لطالما قلنا بأنه لا يوجد حل عسكري للصراع في #اليمن”.

وأضافت: ” من المهم مواصلة الجهود للتوصل إلى حل سياسي سلمي والإجتماع الرباعي الذي تشارك فيه بريطانيا على هامش #مؤتمر_وارسو خطوة أخرى في هذا الاتجاه بعد التقدم الذي أحرزته محادثات #ستوكهولم لا سيما اتفاق وقف إطلاق النار في #الحديدة #وارسو.

وتمسك بريطانيا ملف اليمن في مجلس الأمن وتتهم بالتماهي مع الحوثيين ومحاولة تمرير معادلة تبقي الحوثيين كقوة على الأرض.

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