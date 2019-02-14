شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة سعودية عاجلة إلى الحكومة اليمنية بشأن انتفاضة ”قبائل حجور”.. شاهد ما جاء فيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه الخبير والكاتب السياسي السعودي المعروف، سليمان العقيلي نداء ودعوة عاجلة إلى التحالف العربي والحكومة اليمنية بشأن الانتفاضة المسلحة التي تشهدها قبائل حجور بمحافظة حجة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية. وقال العقيلي في تغريدة على تويتر نداء للتحالف والحكومة اليمنية :ادعموا قبائل ‎حجور الوطنية المخلصة بمستشفى ميداني يعالج جرحاهم". وأكد العقيلي أن رجال حجور "قادرون على تحرير بلادهم مع توفر الوسائل الكافية".

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